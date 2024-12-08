Türkiye Drift Şampiyonası'nın son yarışı Kocaeli'de yapıldı

Türkiye Drift Kupası'nda ise Abdullah Bostan birinciliği, Berkay Akbulut ikinciliği, Hüseyin Tantu üçüncülüğü elde etti.

Berfu Tutumlu, bu sonuçla 2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın şampiyonu oldu.

Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından Spor Toto, ICRYPEX ve lastix.com katkılarıyla TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen organizasyonda 13 araç mücadele etti.

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