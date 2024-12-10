Vali İlhami Aktaş'tan Türk Kızılay Kocaeli Şubesi'ne ziyaret

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Türk Kızılay Kocaeli Şubesi'ne ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre ziyarette Aktaş, Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Pay, Kızılay Kadın Şube Başkanı Şengül Karagöz, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüler tarafından karşılandı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Aktaş, birimleri gezdi, özverili çalışmaları dolayısıyla Kızılay personeli ve gönüllülerine teşekkür etti.