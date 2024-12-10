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        Vali İlhami Aktaş'tan Türk Kızılay Kocaeli Şubesi'ne ziyaret

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Türk Kızılay Kocaeli Şubesi'ne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 12:32 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:53
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        Vali İlhami Aktaş'tan Türk Kızılay Kocaeli Şubesi'ne ziyaret
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        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Türk Kızılay Kocaeli Şubesi'ne ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre ziyarette Aktaş, Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Pay, Kızılay Kadın Şube Başkanı Şengül Karagöz, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüler tarafından karşılandı.

        Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Aktaş, birimleri gezdi, özverili çalışmaları dolayısıyla Kızılay personeli ve gönüllülerine teşekkür etti.

        Pay, Karagöz ve beraberindekiler, Vali Aktaş'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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