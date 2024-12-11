İzmir'de iş kazasında ölen gencin cenazesi memleketi Kocaeli'de defnedildi
İzmir'de geçirdiği iş kazasında yaşamını yitiren elektrik mühendisi Salih Çakır (28), Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde toprağa verildi.
İzmir'de geçirdiği iş kazasında yaşamını yitiren elektrik mühendisi Salih Çakır (28), Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde toprağa verildi.
Çakır'ın cenazesi, otopsi işleminin tamamlanmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak, Kocaeli'ye getirildi.
Çakır'ın babası MHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Bilal Çakır ile yakınları, Gölcük Merkez Camisi'ndeki törende taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine, son Başbakan yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, eski AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, siyasi parti ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.
Çakır'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Saraylı Mezarlığı'nda aile kabristanlığına defnedildi.
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