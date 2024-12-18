Kocaeli'de drift yapan alkollü sürücü kovalamaca sonucu polis aracına çarptı

Ayrıca ehliyetine 8 ay süreyle el konulan sürücünün aracı da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.

Sürücü MS.K'ye, "drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak", "tehlikeli ve alkollü araç kullanmak" "dur ihtirana uymamak" suçlarından 40 bin 178 lira ceza uygulandı.

Ekiplerce yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

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