Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 4 zanlı tutuklandı
Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından 6 milyon lira dolandırıldığı ihbarı üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen 6 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'ine adli kontrol hükümleri uygulandı, diğeri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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