Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 4 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından 6 milyon lira dolandırıldığı ihbarı üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.