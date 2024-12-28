Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de inşaat alanındaki çalışmada doğal gaz borusu delindi

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde inşaat alanındaki kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 17:23 Güncelleme: 28.12.2024 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de inşaat alanındaki çalışmada doğal gaz borusu delindi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli’nin Darıca ilçesinde inşaat alanındaki kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi.

        Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi'ndeki bir inşaat alanında iş makinesinin kazı çalışması sırasında, bölgeden geçen doğal gaz hattı borusunda delik oluştu.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve gaz dağıtım şirketi ekipleri gönderildi. İnşaattaki çalışanlar, önlem amacıyla tahliye edildi.

        Ekipler, gazı kesmek için çalışma gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        500 bin mutluluğu
        500 bin mutluluğu
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor

        Benzer Haberler

        İnşaat alanında doğal gaz borusu delindi
        İnşaat alanında doğal gaz borusu delindi
        Kamyonun çarptığı kadın öldü, şoför tutuklandı
        Kamyonun çarptığı kadın öldü, şoför tutuklandı
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Hatay'da yaptırdığı okulun kaba inşaatında...
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Hatay'da yaptırdığı okulun kaba inşaatında...
        Kocaeli'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 5 bin 40 makaron ele geçirildi
        Kocaeli'de 5 bin 40 makaron ele geçirildi
        Zonguldak'tan Tekirdağ'a kadar ağır yanık vakaları Kocaeli'de tedavi ediliy...
        Zonguldak'tan Tekirdağ'a kadar ağır yanık vakaları Kocaeli'de tedavi ediliy...