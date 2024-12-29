Kocaelispor, yeni yıla zirvede giriyor

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonunun 17 haftalık ilk bölümünü 35 puanla zirvede tamamladı.

Geçen sezonu 6. sırada bitiren ve play-off 1. tur maçında Ahlatcı Çorum FK'ye elenerek Süper Lig hasretini 15 yıla çıkaran yeşil-siyahlı ekip, bu sezon zirve yarışını sürdürüyor.

Sezona teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde başlayan Kocaelispor, 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Evinde oynadığı maçlarda 17 puan toplayan Kocaeli ekibi, deplasmanda 18 puan elde etti.

Sağlam'ın istifasından sonra teknik direktör arayışına giren Kocaelispor, son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'yi çalıştıran İsmet Taşdemir ile anlaşmaya vardı.

- En golcüler Oğulcan ve Mendes

Ligin ilk bölümünde 27 gol atan Kocaelispor'da en skorer isimler Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes oldu.

Her iki futbolcu da ligin geride kalan bölümünde 7'şer kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

- "Marmara Derbisi"nde 42 yıl sonra gelen deplasman galibiyeti