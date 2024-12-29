Kocaeli'de Barış Manço anısına ses yarışması düzenlendi

Anadolu pop ve rock müziğinin usta ismi Barış Manço, Başiskele'de düzenlenen "Her Zamanın Barış Abisi" ses yarışmasıyla anıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen yarışmada ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim 20 öğrenci, Barış Manço'nun şarkılarını seslendirdi.

Etkinlikte sahne alan öğrenciler "en iyi vokal, en iyi kostüm ve en iyi sahne performansı" kategorilerinde mücadele etti.