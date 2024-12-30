Kocaeli'deki doğal gaz kaynaklı patlama anı güvenlik kamerasında

Görüntülerde, patlamayla zemin kattaki evin pencerelerinden sokağa büyük bir alev topunun çıkması ve duvarları yıkılan evin alevli şekilde yanması yer alıyor.

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