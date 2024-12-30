Kocaeli'deki doğal gaz kaynaklı patlama anı güvenlik kamerasında
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 13 kişinin yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 13 kişinin yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta 4 katlı apartmanın giriş katında önceki gün meydana gelen patlama anı, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, patlamayla zemin kattaki evin pencerelerinden sokağa büyük bir alev topunun çıkması ve duvarları yıkılan evin alevli şekilde yanması yer alıyor.
Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta 4 katlı apartmanın giriş katında 28 Aralık'ta doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana gelmiş, olayda 13 kişi yaralanmıştı.
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