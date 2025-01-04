Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de gaz dolum tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki gaz dolum tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 02:50 Güncelleme: 04.01.2025 - 02:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de gaz dolum tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki gaz dolum tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan bir endüstriyel ve tıbbi gaz dolum tesisinde asetilen tüplerinin dolumu sırasında hattan sızan gaz alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tesiste hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Trump'ın davası 10 Ocak'ta görülecek
        Trump'ın davası 10 Ocak'ta görülecek
        Hastaneye giderken takside doğurdu
        Hastaneye giderken takside doğurdu
        Çin elektrikli uçan arabasını tanıttı
        Çin elektrikli uçan arabasını tanıttı
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Cenaze programında değişiklik
        Cenaze programında değişiklik
        Taşla öldürülmüştü, fail arkadaşı çıktı
        Taşla öldürülmüştü, fail arkadaşı çıktı
        ABD İran'ı vurma planı hazırladı
        ABD İran'ı vurma planı hazırladı
        Beşiktaş kötü gidişe 'dur' diyemedi!
        Beşiktaş kötü gidişe 'dur' diyemedi!
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        İmzaya kaldı! İstanbul'a geliyor
        İmzaya kaldı! İstanbul'a geliyor
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        1 polisin yaralandığı maçta 7 kişi gözaltına alındı
        1 polisin yaralandığı maçta 7 kişi gözaltına alındı
        Kocaelispor - Alagöz Holding Iğdır FK maçının ardından
        Kocaelispor - Alagöz Holding Iğdır FK maçının ardından
        Kocaelispor-Iğdır FK maçında Iğdır taraftarları koltukları parçaladı, 1 pol...
        Kocaelispor-Iğdır FK maçında Iğdır taraftarları koltukları parçaladı, 1 pol...
        Kocaelispor – Iğdır FK: 3-0
        Kocaelispor – Iğdır FK: 3-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        7'nci kattaki evlerinin penceresinden düşen Eyüp Efe, öldü
        7'nci kattaki evlerinin penceresinden düşen Eyüp Efe, öldü