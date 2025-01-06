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        Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 21:29 Güncelleme: 06.01.2025 - 21:42
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        Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Kartepe ve İzmit ilçelerinde çalışma yürüttü.

        10 ayrı aranma kaydı bulunan ve hakkında 9 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K, "kasten yaralama" suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan A.Ö. (21) ve "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.K. (31) düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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