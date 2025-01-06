Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

10 ayrı aranma kaydı bulunan ve hakkında 9 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K, "kasten yaralama" suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan A.Ö. (21) ve "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.K. (31) düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

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