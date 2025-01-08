Kocaeli'de okul bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde öğrenciler M.A. (16) ile Ö.S. (16) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.A. bıçakla bacağından yaralandı.

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