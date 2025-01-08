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        Kocaeli'de okul bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir lisenin bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 14:35 Güncelleme: 08.01.2025 - 14:56
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        Kocaeli'de okul bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir lisenin bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

        Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde öğrenciler M.A. (16) ile Ö.S. (16) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.A. bıçakla bacağından yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Ö.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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