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        Kocaeli'de 59 sikke ele geçirildi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 59 sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 13:37 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:31
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        Kocaeli'de 59 sikke ele geçirildi
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 59 sikke ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kartepe ilçesinde durumundan şüphelendikleri 3 kişinin üzerini kontrol etti.

        Jandarma, şüphelilerin üzerinde 59 sikke buldu.

        Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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