Kocaeli'de 59 sikke ele geçirildi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 59 sikke ele geçirildi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 59 sikke ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kartepe ilçesinde durumundan şüphelendikleri 3 kişinin üzerini kontrol etti.
Jandarma, şüphelilerin üzerinde 59 sikke buldu.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.
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