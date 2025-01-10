Kocaeli'de yangın çıkan elektrikli ev aletleri deposu kullanılamaz hale geldi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrikli ev aletleri deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrikli ev aletleri deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Mollafenari Mahallesi'ndeki elektrikli ev aletleri deposu ve içerisindeki tamirhanede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında depo ve tamirhane kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri, yangın alanında soğutma çalışması başlattı.
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