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        Kocaeli'de restorasyonu tamamlanan tarihi halkevi binası gençlerin hizmetine sunuldu

        Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) restore edilen İzmit ilçesindeki erken Cumhuriyet dönemi eserlerinden halkevi binası, Halkevi Gençlik Merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 20:46 Güncelleme: 14.01.2025 - 20:46
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        Kocaeli'de restorasyonu tamamlanan tarihi halkevi binası gençlerin hizmetine sunuldu
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        Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) restore edilen İzmit ilçesindeki erken Cumhuriyet dönemi eserlerinden halkevi binası, Halkevi Gençlik Merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

        Tepecik Mahallesi'nde temelleri 1938 yılında atılan 1941'de halkevi binası olarak hizmete açılan yapı, restorasyonunun ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesince gençlerin sahne sanatları, müzik, görsel sanatlar, teknoloji, tasarım ve edebiyat alanlarında faaliyette bulunabilecekleri merkeze dönüştürüldü.

        Merkez içerisinde, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım'ın isminin verildiği kütüphane de vefatının 102. yıl dönümünde gençlerin hizmetine sunuldu.

        Merkezin açılışı dolayısıyla gerçekleştirilen törende, Gösteri Sanatları Kulübü üyelerince tiyatro gösterisi sunuldu.

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, törende yaptığı konuşmada, önemli bir eserin tekrar hizmete alınmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, kentte görev yaptığı dönemde halkevi binasının restorasyonuna büyük önem veren Malatya Valisi Seddar Yavuz'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

        Aktaş, tarihi mekanın yeni fonksiyonlarıyla gençler için özel bir buluşma, aktivite yeri olacağını aktararak, "Geleceğimiz, emanetimiz, her şeyimiz olan gençler için güzel faaliyetler yapacakları bir uğrak yeri, durak olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise halkevi binasının şehre tekrar kazandırılmasının kendileri için büyük bir şans olduğunu belirterek, süreçte emeği geçen Malatya Valisi Yavuz'a teşekkür etti.

        Ortak hizmet projesi olarak Halkevi Gençlik Merkezi'ni hayata geçirdiklerini dile getiren Büyükakın, "Bu tür binaların restorasyonu bir zorluktur, bunu başarmak büyük bir şeydir, devamında da içine fonksiyon kazandırmak, işletmesini sağlamak önemlidir. Gençlerin önündeki fırsatları artıralım, onların işlerini kolaylaştıralım, gölge etmeyelim. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Onlar her şeyin farkında, her şeyin en güzelini, en iyisini yapmak için donanımlılar, bizlerden çok daha iyi işler yapacaklarına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Aktaş ile Büyükakın, beraberindeki AK Parti Kocaeli Milletvekili Saadettin Hülagü ve diğer konuklarla içerisinde kütüphane, genç sahne, mini sahne, stüdyo, tasarım sınıfı, müzik sınıfları, tiyatro sınıfı, kitap kulübü, görsel sanatlar sınıfı ve çok amaçlı sınıflar bulunan tarihi yapıyı gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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