Kocaeli'de "silahlı yağma" şüphelisi tutuklandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 15 Aralık'ta meydana gelen "silahlı yağma" olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 15 Aralık'ta meydana gelen "silahlı yağma" olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, silahlı yağma olayının şüphelisi olduğu belirlenen S.A, Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.