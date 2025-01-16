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        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 23:25 Güncelleme: 16.01.2025 - 23:25
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        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Düzenlenen operasyonlarda, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş. ile hırsızlıktan 5 yıl hapis cezası olan N.Y. (52) yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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