Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 1 kilo 346 gram sentetik uyuşturucu, 220 gram esrar, 4 hassas terazi, tabanca, 99 fişek, 6 gram kenevir tohumu ile muhtelif iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

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