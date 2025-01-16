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        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan araçta 1600 paket kaçak sigara ele geçirilen operasyonda 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 16:17 Güncelleme: 16.01.2025 - 16:17
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        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan araçta 1600 paket kaçak sigara ele geçirilen operasyonda 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        İlçede durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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