Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan araçta 1600 paket kaçak sigara ele geçirilen operasyonda 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan araçta 1600 paket kaçak sigara ele geçirilen operasyonda 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
İlçede durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1600 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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