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        Atatürk'ün ilk basın toplantısını konu alan belgeselin galası yapıldı

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te Kocaeli'de düzenlediği basın toplantısının anlatıldığı "Cumhuriyet'in İlk Durağı: İzmit" belgeselinin galası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 21:41 Güncelleme: 16.01.2025 - 21:41
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        Atatürk'ün ilk basın toplantısını konu alan belgeselin galası yapıldı
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        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te Kocaeli'de düzenlediği basın toplantısının anlatıldığı "Cumhuriyet'in İlk Durağı: İzmit" belgeselinin galası gerçekleştirildi.

        İzmit ilçesindeki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen galanın ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilçenin, Cumhuriyet'in kalbinin ilk attığı yer olduğunu ifade ederek, Atatürk'ün sesinin hala kulaklarında olduğunu söyledi.

        Atatürk'ün ideallerinin, yollarına ışık tuttuğunu aktaran Hürriyet, "Bugün onların bıraktığı bu mirası hatırlamak ve yaşatmak boynumuzun borcu. Onların hikayeleri yalnızca geçmişimizin değil, geleceğe olan umut ve inancımızın birer nişanıdır. İzmit'in sokaklarında yankılanan bu özgürlük haykırışı bizlere her zaman güç vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Hürriyet, belediye olarak bu toprakların köklü tarihine sahip çıkmayı bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, geçmişi anlatan, yaşatan ve geleceğe taşıyan projelerlerle Cumhuriyet'in değerlerini yüceltmek için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

        Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) Başkanı Cemal Kaplan da belgeselin hazırlanmasında emeği geçenleri kutladı.

        Konuşmaların ardından moderatörlüğünü belgeselin yönetmeni Nebil Özgentürk'ün yaptığı oturuma katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, belgeselin enteresan olduğunu ifade ederek, "Çünkü bir şey yaptınız, belediyenin arzusunu yerine getirdiniz. Bir kere hiç sıkılmadan 1 saat oturdum, bana 1 saat belgesel zor seyrettirirsiniz." dedi.

        Belgeselin gayet güzel sergilendiğini ve tekrarın olmadığını dile getiren Ortaylı, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Ortaylı, geçen ay bir televizyon programında bir konukla yaşadığı tartışmanın ardından stüdyoyu terk etmesine ilişkin soruya da kimseye çok kızgınlığının olmadığını ifade ederek, herkesin birbirini anlamaya çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Daha sonra "16 Ocak Basın Onur Günü" özel ödülleri sahiplerine verildi.

        İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan ve yönetmen Nebil Özgentürk'ün imzasını taşıyan belgeselin genel koordinatörlüğünü Umur Talu, seslendirmesini de Özgentürk üstleniyor.

        Galaya, Yeni Yol İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, gazeteci Yavuz Donat ile davetliler katıldı.

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