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        Kocaeli'de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza verildi

        Kocaeli'de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:03 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:07
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        Kocaeli'de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza verildi
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        Kocaeli'de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik çalışmalar kapsamında umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yapıldı.

        Darıca'daki denetimde bir kahvehanede kumar oynandığını belirleyen ekipler, 6 kişiye 55 bin 482 lira idari para cezası uyguladı, 1500 liraya el koydu.

        Kumar oynattığı tespit edilen N.K. hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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