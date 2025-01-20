Kocaeli'de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
N.V. idaresindeki 39 AK 663 plakalı tır ile M.K. yönetimindeki hafif ticari araç, D-100 kara yolu Sakarya istikameti Uzuntarla mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.K. ile yanındaki 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan Sakarya yönündeki ulaşım, hafif ticari aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
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