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        Kocaeli'de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 22:49 Güncelleme: 20.01.2025 - 22:54
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        Kocaeli'de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        N.V. idaresindeki 39 AK 663 plakalı tır ile M.K. yönetimindeki hafif ticari araç, D-100 kara yolu Sakarya istikameti Uzuntarla mevkisinde çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan M.K. ile yanındaki 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan Sakarya yönündeki ulaşım, hafif ticari aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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