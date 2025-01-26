Kocaeli'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Öte yandan, yapılan alkol muayenesinde H.K'nın 1,86 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücü A.K, aynı araçta bulunan çocuk A.K. ve R.N. ile diğer aracın sürücüsü H.K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet ve Kocaeli Şehir hastanelerine kaldırıldı.

Köseköy İstasyon Mahallesi D-100 kara yolu Ankara yönünde A.K. idaresindeki 77 ACK 037 plakalı hafif ticari araç ile ters yönde ilerlediği belirlenen H.K. yönetimindeki 41 HK 383 plakalı hafif ticari araç ve G.Ç'nin idaresindeki 41 EJ 571 plakalı otomobil çarpıştı.

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