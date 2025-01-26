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        Kocaeli'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde alkollü sürücünün ters yöne girmesiyle meydana gelen kazada yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 01:06 Güncelleme: 26.01.2025 - 01:59
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        Kocaeli'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde alkollü sürücünün ters yöne girmesiyle meydana gelen kazada yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Köseköy İstasyon Mahallesi D-100 kara yolu Ankara yönünde A.K. idaresindeki 77 ACK 037 plakalı hafif ticari araç ile ters yönde ilerlediği belirlenen H.K. yönetimindeki 41 HK 383 plakalı hafif ticari araç ve G.Ç'nin idaresindeki 41 EJ 571 plakalı otomobil çarpıştı.

        Sürücü A.K, aynı araçta bulunan çocuk A.K. ve R.N. ile diğer aracın sürücüsü H.K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet ve Kocaeli Şehir hastanelerine kaldırıldı.

        Öte yandan, yapılan alkol muayenesinde H.K'nın 1,86 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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