Kocaeli'de "Kaz Bayramı" kutlandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Eseler Mahallesi'nde geçmişi 200 yıl öncesine dayanan "Kaz Bayramı" kutlandı.

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve mahalle sakinlerinin işbirliğiyle Kocaeli'nin yöresel ve kültürel değerlerinin tanıtılması, gastronomi değerlerinin gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla kutlanan "Kaz Bayramı" kapsamında Eseler Mahallesi meydanında etkinlikler gerçekleştirildi.

Mahalleye gelen ziyaretçilere kaz eti, pilav, lokma, helva ve hoşaf ikram edildi.

Etkinliğe katılan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, emeği geçenlere teşekkür ederek, etkinliğin uzun yıllar sürmesini diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kültürün gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu söyledi.

Etkinlik sayesinde hem bölgedeki geleneğin yaşatıldığını hem de birlik, beraberlik ve dayanışma ortamının oluştuğunu ifade eden Büyükakın, "Kaz Bayramı'nın ortaya çıkış noktası, insanların birbirine destek olması ve kışa hazırlık yapması. Bunun içinde imece ve işbirliği var. Dayanışmaya bugün de ihtiyaç var, yarın da olacak. Bu kültürün yaşatılması, birlik ve beraberliğimizin tesisi açısından da çok kıymetli." diye konuştu.

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin ise kültürel mirası geleceğe taşımak adına çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

- 200 yıl boyunca geleneğin bugüne ulaşması sağlandı

Her yıl ocak ayında kutlanan Kaz Bayramı'ndan iki gün önce toplu halde kesilen kazların tüyleri ve içi temizleniyor, bir gece dinlenmeye bırakılan etlerin donan yağı alınıyor.

Bir gün süreyle suya yatırılan etler, bayram sabahı sudan çıkarılarak şişlere diziliyor, tavaların içine bir miktar su konularak fırına sürülüyor.

Savaş yıllarında dahi geleneği yaşatmaya özen gösteren bölge halkı, 200 yıl boyunca bu geleneğin bugüne ulaşması sağladı.