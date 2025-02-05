Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Gebze, Darıca, Kartepe ve İzmit ilçelerinde çalışma yürüttü.
Operasyonlarda, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö. (43), "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.G. (38), "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. ile "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan C.Y. yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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