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        Kocaeli'de kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

        Kocaeli'de kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 23:48 Güncelleme: 05.02.2025 - 23:48
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        Kocaeli'de kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
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        Kocaeli'de kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının etkisini artırarak sürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın kent genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarındaki hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu olan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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