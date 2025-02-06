Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Basketbol: FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 21:19 Güncelleme: 06.02.2025 - 21:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Basketbol: FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
        ABONE OL

        Salon:KocaeliŞehit Polis Recep Topaloğlu

        Hakemler: Sinisa Prpa (Sırbistan), Diana Lapanovic (Slovenya), Eirini Margarita Tsantali (Yunanistan)

        Türkiye: Sevgi Uzun 11, Manolya Kurtulmuş 7, Gökşen Fitik 2, Ayşe Cora 17, Pelin Bilgiç 11, Elif Bayram 8, Tilbe Şenyürek 12, Berfin Sertoğlu, Meltem Yıldızhan 15, Melek Uzunoğlu

        İzlanda: Eliasdottir, Larusdottir 2, Agustsdottir 10, Alexandersdottir 2, Jonsdottir 10, Hinriksdottir 29, Agnes Svansdottir, Anna Svansdottir 6, Rodriguez 17, Olafsdottir

        1. Periyot: 22-15

        Devre: 38-33

        3. Periyot: 64-56

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Kardeşi ve arkadaş gözaltına alındı
        Kardeşi ve arkadaş gözaltına alındı
        Okullara kar tatili
        Okullara kar tatili
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        Şartlı tahliye
        Şartlı tahliye
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"

        Benzer Haberler

        Basketbolda Türkiye-İzlanda maçının ardından
        Basketbolda Türkiye-İzlanda maçının ardından
        A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda'yı da yenerek 5'te 5 yaptı
        A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda'yı da yenerek 5'te 5 yaptı
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Kocaeli'de asayiş
        Kocaeli'de asayiş
        Kocaeli'de 400 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
        Kocaeli'de 400 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
        Kocaeli'de kar yağışı nedeniyle skuter ve motosikletlerin trafiği çıkışı ya...
        Kocaeli'de kar yağışı nedeniyle skuter ve motosikletlerin trafiği çıkışı ya...