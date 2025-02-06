Basketbol: FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Salon:KocaeliŞehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Sinisa Prpa (Sırbistan), Diana Lapanovic (Slovenya), Eirini Margarita Tsantali (Yunanistan)
Türkiye: Sevgi Uzun 11, Manolya Kurtulmuş 7, Gökşen Fitik 2, Ayşe Cora 17, Pelin Bilgiç 11, Elif Bayram 8, Tilbe Şenyürek 12, Berfin Sertoğlu, Meltem Yıldızhan 15, Melek Uzunoğlu
İzlanda: Eliasdottir, Larusdottir 2, Agustsdottir 10, Alexandersdottir 2, Jonsdottir 10, Hinriksdottir 29, Agnes Svansdottir, Anna Svansdottir 6, Rodriguez 17, Olafsdottir
1. Periyot: 22-15
Devre: 38-33
3. Periyot: 64-56
KOCAELİ
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