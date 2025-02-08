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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 1 kilo 123 gram esrar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 08:47 Güncelleme: 08.02.2025 - 08:47
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 1 kilo 123 gram esrar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Düzenlenen operasyonda 1 kilo 123 gram esrar ele geçirildi, şüpheli N.Ö. gözaltına alındı.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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