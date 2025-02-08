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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 21:03 Güncelleme: 08.02.2025 - 21:03
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YıldızEntegre Kocaeli

        Hakemler: Gürcan Hasova, Oğuz Kağan Çalışır, Kemal Elmas

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Appindangoye, Pedrinho (Dk. 74 Tarkan Serbest), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 85 Vukovic), Markao (Dk. 74 Mesut Can Tunalı), Oğulcan Çağlayan (Dk. 85 Ahmet Sağat), Yunus Emre Gedik (Dk. 64 Muharrem Cinan), Mendes, Ahmet Oğuz, Samet Yalçın, Caner Osmanpaşa

        Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Cassubie Mehmet Murat Uçar, Lourenço (Dk. 83 Çekdar Orhan), Traore, Uğur Adem Gezer (Dk. 13 Miraç Acer), Ömer Bayram, Adekanye (Dk. 83 Mert Miraç Altıntaş), Mehmet Yeşil, Keita (Dk. 64 Fernando), Moreno

        Gol: Dk. 21 Markao (Kocaelispor)

        Sarı kartlar: Dk. 40 Pedrinho, Dk. 71 Appindangoye, Dk. 90+1 Tarkan Serbest (Kocaelispor)

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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