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        Kocaeli'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 10:50 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:50
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        Kocaeli'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Galericilik yapan Y.K, Güney Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde kaldırımda yürüdüğü sırada ateş açılması sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

        Olayla ilgili şüpheli A.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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