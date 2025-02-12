Kocaeli'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Galericilik yapan Y.K, Güney Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde kaldırımda yürüdüğü sırada ateş açılması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Olayla ilgili şüpheli A.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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