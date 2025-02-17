Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de zemin etüdü sırasında çıkan metan gazı yanmaya devam ediyor

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı yanmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 21:20 Güncelleme: 17.02.2025 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de zemin etüdü sırasında çıkan metan gazı yanmaya devam ediyor
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı yanmaya devam ediyor.

        Dumlupınar Mahallesi'nde dün sondaj çalışması sırasında metan gazının yüzeye çıkıp yanmaya başlaması ve alevlerin halen devam etmesi sebebiyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri güvenlik şeridiyle çevrilen bölgede tedbir amaçlı bekletiliyor.

        Kartepe ilçesinde dün metro inşaat alanında zemin etüdü yapıldığı sırada sondaj çalışmasının 46. metresinde yüzeyde alevlenme meydana gelmiş; ihbar üzerine polis, sağlık, itfaiye ve Kocaeli AFAD ekiplerince bölgede önlem alınmıştı. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede alevlenmenin, toprak zemindeki sıkışma nedeniyle metan gazından kaynaklandığı tespit edilmişti.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sondaj firmasında çalışan bir kişinin hafif yaralandığı, bölgede endişeye neden olacak hiçbir olumsuzluğun bulunmadığı belirtilerek, "Yer altında doğal yollarla oluşan ve açığa çıkan gaz yangınlarında uygulanan genel prosedür gereği bu tedbirler yangın sönene kadar devam edecektir." ifadesine yer verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Ambulansın önünü kesen magandalara dava!
        Ambulansın önünü kesen magandalara dava!
        Avrupa'da 'Ukrayna' ihtilafı büyüyor
        Avrupa'da 'Ukrayna' ihtilafı büyüyor
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı
        Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Depremin maliyeti 350 milyar dolar
        Depremin maliyeti 350 milyar dolar
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!

        Benzer Haberler

        Sondaj sırasında ortaya çıkan metan gazı alev aldı (2)
        Sondaj sırasında ortaya çıkan metan gazı alev aldı (2)
        Sondaj sırasında ortaya çıkan metan gazı alev aldı
        Sondaj sırasında ortaya çıkan metan gazı alev aldı
        Boşandıktan 20 gün sonra eski eşini öldüren sanık: Tetiğe bastım, dünyam ba...
        Boşandıktan 20 gün sonra eski eşini öldüren sanık: Tetiğe bastım, dünyam ba...
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de zemin etüdü sırasında metan gazı çıktı
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de zemin etüdü sırasında metan gazı çıktı
        Kocaeli'de zemin etüdü sırasında metan gazı çıktı
        Kocaeli'de zemin etüdü sırasında metan gazı çıktı
        Kocaeli'de eski eşini tabancayla öldüren sanık hakim karşısında
        Kocaeli'de eski eşini tabancayla öldüren sanık hakim karşısında