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        Sondaj sırasında ortaya çıkan metan gazı alev aldı (2)

        YANGIN,7,5 SAATTİR DEVAM EDİYORKocaeli'nin Kartepe ilçesinde metro inşaatı sahasında zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı yangını 7,5 saattir devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 21:42 Güncelleme: 17.02.2025 - 21:45
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        Sondaj sırasında ortaya çıkan metan gazı alev aldı (2)
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        YANGIN,7,5 SAATTİR DEVAM EDİYOR

        Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde metro inşaatı sahasında zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı yangını 7,5 saattir devam ediyor. Yangında yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan sondaj firması çalışanının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı.

        ‘SONDAJ FİRMASINDA GÖREVLİ ÇALIŞANIN GENEL SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLMİŞTİR’

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada bölgede olumsuz bir durumun olmadığı belirtilirken, “Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Ulus Caddesi’nde bugün saat 13:55’te yerin 47 metre altında devam eden sondaj çalışması sırasında yangın meydana gelmiştir. İhbarın ardından bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edilmiş; AFAD ve İZGAZ ekiplerinden alınan bilgiye göre söz konusu sondaj alanından herhangi bir boru hattı geçmediği bilgisi alınmıştır. Çıkan yangında hafif yaralanan sondaj firmasında görevli çalışanın genel sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

        'TEDBİRLER YANGIN SÖNENE KADAR DEVAM EDECEK'

        Açıklamanın devamında, “Yangının yayılmaması, vatandaşlarımıza zarar vermemesi amacıyla çevrede tüm tedbirler alınmış, olay mahallinde 7x24 esaslı itfaiye ekibi bekletilmektedir. Yer altında doğal yollarla oluşan ve açığa çıkan gaz yangınlarında uygulanan genel prosedür gereği bu tedbirler yangın sönene kadar devam edecektir. Açığa çıkan gazın metan gazı olduğu düşünülmekte, kesin sonuç TPAO tarafından yapılan testlerin ardından belli olacaktır. Bölgede paniğe neden olacak hiçbir olumsuzluk bulunmadığını belirtir, değerli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız” dendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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