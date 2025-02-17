Sondaj sırasında ortaya çıkan metan gazı alev aldı

Olay, saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak’taki metro inşaatı sahasında meydana geldi. Yaklaşık 46 metre derinlikte zemin etüdü sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alev aldı. İşçilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine adrese polis, sağlık, itfaiye ve Kocaeli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Şerit çeken ve demir bariyerle yangının çevresine girişleri kapatan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, metan gazı yangını yaklaşık 6 saattir sürüyor.

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