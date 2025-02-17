Marmara Kariyer Fuarı, "en etkin bölgesel kariyer fuarı" ödülüne layık görüldü

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde Şubat 2024'te Kocaeli'de düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı'nın (MARMARAKAF) "en etkin bölgesel kariyer fuarı" ödülünü aldığı bildirildi.

Kocaeli Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Kariyer Fuarı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Ödülü, İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nda düzenlenen törende KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk'ün Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'dan aldığı aktarılan açıklamada, bu büyük başarının, Kocaeli'nin sadece sanayi ve teknoloji alanında değil, insan kaynağı gelişiminde de önemli merkez olduğunu bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Avrupa'nın en büyük kariyer fuarı" olma özelliğini taşıyan Marmara Kariyer Fuarı'nın 26-27 Şubat 2024'te Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde, 15 üniversitenin paydaşlığı ve Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirildiği hatırlatılarak, "1142 firmayı 103 bin ziyaretçiyle buluşturan fuar, gençlerin istihdam olanaklarına erişimini artırarak iş dünyasıyla üniversiteler arasında güçlü köprü kurmayı başardı. Etkinlik boyunca düzenlenen 771 farklı organizasyonla katılımcılara geniş network imkanı sunuldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cantürk, fuarın böylesine prestijli ödüle layık görülmesinden büyük onur ve gurur duyduğunu, Kocaeli'nin bunu fazlasıyla hak ettiğini, kentin tüm dinamiklerinin bir araya gelerek gerçekleştirdiği kariyer fuarının her anlamda ön plana çıktığını kaydetti.

Cantürk, kendilerini ödüle layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Doç. Dr. Atay başta olmak üzere destek veren Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, paydaş üniversitelerin rektörleri, sivil toplum kuruluşları, dernekler, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgesi yöneticileri, üniversite akademik ve idari personeli, iş insanları ve kariyer fuarında gönüllü olarak çalışan öğrencilere teşekkür etti.