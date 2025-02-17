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        Kocaeli'de hayırsever ailenin bağışladığı arsaya okul yapılacak

        Kocaeli'de okul inşa edilmesi amacıyla hayırsever aile tarafından bağışlanan arsa için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 17:21 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:21
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        Kocaeli'de hayırsever ailenin bağışladığı arsaya okul yapılacak
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        Kocaeli'de okul inşa edilmesi amacıyla hayırsever aile tarafından bağışlanan arsa için protokol imzalandı.

        Hayırsever iş insanı Mehmet Başaran ve ablası Gülseren Kirmani tarafından bağışlanan Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi'ndeki arsa için Kocaeli Valiliği'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Vali İlhami Aktaş, ailenin 4 bin 300 metre kare büyüklüğündeki arsayı okul yapımı için bağışladığını söyledi.

        Aileye teşekkür eden Aktaş, en kısa sürede bölgedeki gençlerin ve çocukların eğitim öğretim ihtiyaçlarına uygun bir okul yapımı için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ailenin daha önce de benzer projelere imza attığını, yaklaşık 75 milyon lira değerindeki arsa bağışıyla eğitime destek verdiklerini kaydetti.

        Hayırsever iş insanı Mehmet Başaran ile ablası Gülseren Kirmani de projenin hayırlı olması temennilerinde bulundu.

        Konuşmaların ardından Aktaş, Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ile iş insanı Başaran ve Kirmani tarafından bağış protokolü imzaladı.

        İnşa edilmesi planlanan okula Başaran ailesinin anne ve babalarının isimleri verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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