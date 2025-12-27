Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, F.K, S.K, E.G, N.K, B.A, Ü.B, M.Ö, C.D. ve yabancı uyruklu U.A. tutuklanırken, T.A. adli kontrol şartıyla C.K. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

23 Aralık'ta Kocaeli merkezli olarak İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı.

