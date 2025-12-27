Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı

        Kocaeli merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 00:37 Güncelleme: 27.12.2025 - 00:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının tespiti, zührevi hastalıkların yayılmasının engellenmesi ve mağdur kadınların kurtarılmasına yönelik çalışma başlattı.

        23 Aralık'ta Kocaeli merkezli olarak İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı.

        Operasyonda, fuhşa zorlandığı tespit edilen 14 yabancı uyruklu mağdur kadın kurtarıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, F.K, S.K, E.G, N.K, B.A, Ü.B, M.Ö, C.D. ve yabancı uyruklu U.A. tutuklanırken, T.A. adli kontrol şartıyla C.K. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        "Ben onay verene kadar elinde hiçbir şey yok"
        "Ben onay verene kadar elinde hiçbir şey yok"
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Otomobil berber dükkanına daldı
        Otomobil berber dükkanına daldı
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu

        Benzer Haberler

        BBP Genel Başkanı Destici: Suçta caydırıcılığı yok ediyorsa bu düzenlemeler...
        BBP Genel Başkanı Destici: Suçta caydırıcılığı yok ediyorsa bu düzenlemeler...
        BBP Genel Başkanı Destici, Kocaeli'de konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Kocaeli'de konuştu:
        Öfkelenen sürücü ortalığı birbirine kattı Kaza sonrası tansiyon yükseldi, ö...
        Öfkelenen sürücü ortalığı birbirine kattı Kaza sonrası tansiyon yükseldi, ö...
        Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı, 14 kadın kur...
        Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı, 14 kadın kur...
        Lisede öğrencilerin Atatürk hassasiyeti
        Lisede öğrencilerin Atatürk hassasiyeti
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede filosunu 42 iş makinesiyle g...
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede filosunu 42 iş makinesiyle g...