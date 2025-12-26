Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede filosunu 42 iş makinesiyle güçlendirdi

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele hazırlıkları kapsamında filosunu kendi öz kaynaklarıyla aldığı 42 iş makinesiyle genişletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 17:40 Güncelleme: 26.12.2025 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede filosunu 42 iş makinesiyle güçlendirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele hazırlıkları kapsamında filosunu kendi öz kaynaklarıyla aldığı 42 iş makinesiyle genişletti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, karla mücadele kapsamında filoya dahil edilen 42 yeni iş makinesiyle toplam iş makinesi sayısı 352'ye yükseldi.

        Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın her geçen gün sahadaki kapasitelerini güçlü şekilde artırdıklarını belirterek, "karla mücadele" yerine "karla birlikte yaşamanın uygun yollarını bulma" yaklaşımını benimsediklerini kaydetti.

        Yakın zaman için kar yağışı beklediklerini ve bunun şehir adına bereket olacağını aktaran Büyükakın, şöyle devam etti:

        "O rahmet gelsin ama hayatımızı zorlaştırmasın diye ekiplerimiz hazırlıklarını tamamladı. Kocaeli'de toplam 2 bin 407 kilometre yolumuz var ve bu yolların 53 kilometresi 700 metre rakımın üstünde. Hakikaten ciddi bir alan. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü 400 metrede. Yani denize yakın yerde yağış yokken bile oralarda kar olabiliyor. Oralarda ciddi çalışma devam ediyor. Kent genelinde 92 üst geçidimiz var. Hastane bağlantı yolları 15, meydanlarımız 11 tane. Bu anlamda karın getireceği zorluklarla mücadele etmemiz gerekiyor. 352 iş makinemiz sahada ve 1200 personelimiz sahada olacak."

        Büyükakın, tramvay ve otobüslerde olduğu gibi yeni araçların da tamamen Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarıyla alındığını sözlerine ekledi.

        AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu da Kocaeli'de yatırım olmadığı yönündeki eleştirilere tepki göstererek, "Kocaeli’de yatırım yoksa, bu araçlar ne? Biz günü kurtarmak için konuşanlardan değiliz. Biz hizmet için çalışanlardanız." ifadesini kullandı.

        Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak ile muhtarlar katıldı.

        - Büyükşehir Belediyesinin filosuna kattığı araçlar

        Büyükşehir Belediyesinin filosuna kattığı yeni araçlar, yol bakımı, kar temizleme, asfalt yama ve hafriyat çalışmalarında kullanılacak.

        Bu kapsamda 5 tuz sericili kar bıçaklı kamyon-kar temizleme ve yaz dönemi yol çalışmaları yapacak araç, 5 tuz sericili kar bıçaklı asfalt yama robotu, 15 kanal kazıyıcı yükleyici, 4 ekskavatör, teleskopik yükleyici 4 tanker, 3 revize edilmiş ünimog ve 5 çift kabinli 4x4 hizmet aracı alındı.

        Kışa hazırlık çalışmaları kapsamında ise 18 ayrı noktada toplam 50 bin ton tuz stoklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        Ölüme yol açan diş çekiminde 4'er yıl hapis!
        Ölüme yol açan diş çekiminde 4'er yıl hapis!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 265 milyon liralık 42 yeni iş makinesi hizmete girdi Tuz stoklar...
        Kocaeli'de 265 milyon liralık 42 yeni iş makinesi hizmete girdi Tuz stoklar...
        Kocaeli'nin yüksek kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısı
        Kocaeli'nin yüksek kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısı
        Uzmanından depremlerde "hayat kurtaran" davranışlar için afet bilinci vurgu...
        Uzmanından depremlerde "hayat kurtaran" davranışlar için afet bilinci vurgu...
        Yılbaşı öncesinde operasyon: 2 bin 61 tabanca fişeği ele geçirildi
        Yılbaşı öncesinde operasyon: 2 bin 61 tabanca fişeği ele geçirildi
        Başiskele'de karla mücadele ekipleri yağışa hazırlandı
        Başiskele'de karla mücadele ekipleri yağışa hazırlandı
        Kış turizminin merkezi Kartepe'nin yolu sezona hazırlandı
        Kış turizminin merkezi Kartepe'nin yolu sezona hazırlandı