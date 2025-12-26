Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        BBP Genel Başkanı Destici, Kocaeli'de konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Nüfus varsa toplum vardır. Nüfus varsa millet vardır. Millet varsa devlet vardır." dedi.

        Giriş: 26.12.2025 - 23:43 Güncelleme: 26.12.2025 - 23:43
        BBP Genel Başkanı Destici, Kocaeli'de konuştu:
        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Nüfus varsa toplum vardır. Nüfus varsa millet vardır. Millet varsa devlet vardır." dedi.

        İzmit'teki bir düğün salonunda düzenlenen "Kocaeli Büyük Mahalle Başkanları Buluşması"nda partililerle bir araya gelen Destici, halkı ilgilendiren meseleleri konuşmak ve bunlara çözüm bulmak istediklerini belirtti.

        Türkiye'de aile yapısının tehdit altında olduğunu söyleyen Destici, son yıllarda boşanmaların arttığını, evliliklerin azaldığını, bu sebeple doğum oranlarının da düştüğünü kaydetti.

        Destici, tedbir alınmazsa doğumların azalmaya devam edeceğini dile getirerek "2017 yılında çocuk doğum oranı aile başına 2,1 iken bugün 1,4 seviyelerine geldi. Tam üçte biri kaybolmuş. Dünya ortalaması 2,1. Olması gereken bu ama biz bugün onun çok altındayız." ifadelerini kullandı.

        Bu durumu Türkiye için "tehdit" olarak niteleyen Destici, "Nüfus varsa toplum vardır. Nüfus varsa millet vardır. Millet varsa devlet vardır. Biz bu coğrafyada, Anadolu'da demografik olarak azınlığa düşersek ne devletimizi bırakırlar ne ülkemizi bırakırlar ne de milletimizi bırakırlar." diye konuştu.

        Destici, doğum oranlarını artırmak için ailenin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

        Çalışan kadınların da çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmesi gerektiğini belirten Destici, bunun aile hayatına ve doğum oranlarına yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

        Etkinliğe, Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, İl Başkanı Metehan Küpçü, İl Kadın Kolları Başkanı Sema Tiryakioğlu, il başkanları, MKYK üyeleri ve partililer katıldı.

        Destici, programın ardından üst salonda nişan töreni yapılan çifti ve ailelerini tebrik etti.

        Ailenin toplumun temel taşı olduğunu belirten Destici, ailenin güçlü bir milletin en önemli unsurlarından olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

