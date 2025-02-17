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        Kocaeli'de "Eğitim Teknolojileri ve Geleceğin Öğrenme Modelleri" programı düzenlendi

        Bilişim Vadisi tarafından Türkiye'nin eğitim teknolojileri ekosistemine yeni boyut kazandırma hedefiyle geliştirilen yenilikçi ve ölçeklenebilir eğitim platformu "Eduvence" programı Kocaeli'de düzenlenen programla tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 17:51 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:51
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        Kocaeli'de "Eğitim Teknolojileri ve Geleceğin Öğrenme Modelleri" programı düzenlendi
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        Bilişim Vadisi tarafından Türkiye'nin eğitim teknolojileri ekosistemine yeni boyut kazandırma hedefiyle geliştirilen yenilikçi ve ölçeklenebilir eğitim platformu "Eduvence" programı Kocaeli'de düzenlenen programla tanıtıldı.

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Gebze ilçesinde yer alan Bilişim Vadisi Yerleşkesi Eren Bülbül Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Eğitim Teknolojileri ve Geleceğin Öğrenme Modelleri" etkinliğinde yaptığı konuşmada, nitelikli insan kaynağının kendileri için önemli bir husus olduğunu belirtti.

        "Türkiye, teknopark ekosistemi anlamında ciddi gelişim kaydetti. Bilişim Vadisi de bu ekosistemin en baş aktörlerinden birisi haline geldi." diyen Çoştu, teknoloji yarışında olmanın, yer almanın ve bu alanda söz sahibi olmanın en temel unsurlarının başında nitelikli insan kaynağının geldiğini vurguladı.

        Çoştu, nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin bilinçli planlamayı, stratejiyi ve istikrarlı uygulamayı zorunlu kıldığına işaret ederek, gençlerin en güncel bilgilerle donatılmasının Türkiye'nin hem ekonomisi hem de bağımsızlığı anlamında önemli olduğunun altını çizdi.

        Milli Teknoloji Akademisi'ni, ileri teknoloji alanında yetkinlik kazanması için gençlerin istifadesine sunduklarını hatırlatan Çoştu, "Milli Teknoloji Akademisi çatısı altında yapay zeka, otonom sürüş teknolojileri ve çip tasarımı alanında 3 farklı uzmanlık eğitimini de hayata geçirmiş durumdayız. Bu 3 alanda 2 bin 500 nitelikli teknoloji uzmanı yetiştiriyor olacağız." diye konuştu.

        Çoştu, Bilişim Vadisi'nin geliştirdiği yeni eğitim teknolojileri platformu "Eduvence"e ilişkin de "Eğitim dünyasının değişen ekosistemini karşılamak ve yenilikçi öğrenme çözümleri sunmak için oluşturulan 'Eduvence'n yüksek kaliteli eğitim imkanları sunarak, Türkiye'nin eğitim ekosistemine önemli katkılar sunacağını ifade etmek isterim." dedi.

        Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, çevrim içi eğitimin dünyada çeşitli yöntemlerle denendiğini, "Eduvence" ile kişiselleştirilmiş, daha fazla takip edilebilir, kişinin kendi hızına uygun ve yapay zekayla desteklenen verimli öğretici platform üretmeye gayret ettiklerini anlattı.

        Öğrenmeye en uygun araçları geliştirmeye çalıştıklarını, bu alanda teknoloji geliştiren şirketleri de desteklediklerini aktaran Tüzgen, platform ile hem bireyler hem de kurumlar için eğitim altyapısı sağladıklarını kaydetti.

        Küresel Eğitimciler Derneği Başkanı ve Güney Florida Üniversitesi McKibbon Vakfı Kürsüsünden Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu ise kendi geliştirdikleri açık eğitim sistemini "Eduvence" platformuna taşıdıklarını bildirdi.

        Pandemi sürecinde açık eğitim sistemi kurduklarından bahseden Çobanoğlu, "Sistemde bugüne kadar 500 bin kişi eğitim aldı. Dünyada online açık eğitim destek hizmeti veren yüzlerce şirket var. Bizim üniversitemizin kriterleri de çok ağırdır. Birçok şeye uymaları lazım. Biz bu çalışmayı yeni bir platforma taşıdık. Altyapı olarak 'Eduvence'n altyapısında olduğu için de çok gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Bilişim Vadisi tarafından eğitim dünyasının değişen ihtiyaçlarını karşılamak ve yenilikçi öğrenme çözümleri sunmak amacıyla geliştirilen, kurumlara ve bireylere güçlü, esnek, teknik ve özelleştirilebilir eğitim deneyimleri sunan açık kaynak kodlu platformun lansmanı yapıldı.

        Daha sonra Bilişim Vadisi ve Küresel Eğitimciler Derneği arasındaki protokol, Tüzgen ve Cihan Çobanoğlu tarafından imzalandı.

        Dijital eğitim süreçlerine dair yapılan işbirliği kapsamında Küresel Eğitimciler Derneği üye üniversiteleri, Bilişim Vadisi'nin "Eduvence" platformu üzerinden eğitim içeriklerini oluşturup paylaşabilecek. Bilişim Vadisi de üye üniversitelere bu kapsamda sanallaştırma, yedekleme ve mühendislik hizmetleri sağlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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