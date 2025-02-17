Kocaeli'de "Eğitim Teknolojileri ve Geleceğin Öğrenme Modelleri" programı düzenlendi

Bilişim Vadisi tarafından Türkiye'nin eğitim teknolojileri ekosistemine yeni boyut kazandırma hedefiyle geliştirilen yenilikçi ve ölçeklenebilir eğitim platformu "Eduvence" programı Kocaeli'de düzenlenen programla tanıtıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Gebze ilçesinde yer alan Bilişim Vadisi Yerleşkesi Eren Bülbül Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Eğitim Teknolojileri ve Geleceğin Öğrenme Modelleri" etkinliğinde yaptığı konuşmada, nitelikli insan kaynağının kendileri için önemli bir husus olduğunu belirtti.

"Türkiye, teknopark ekosistemi anlamında ciddi gelişim kaydetti. Bilişim Vadisi de bu ekosistemin en baş aktörlerinden birisi haline geldi." diyen Çoştu, teknoloji yarışında olmanın, yer almanın ve bu alanda söz sahibi olmanın en temel unsurlarının başında nitelikli insan kaynağının geldiğini vurguladı.

Çoştu, nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin bilinçli planlamayı, stratejiyi ve istikrarlı uygulamayı zorunlu kıldığına işaret ederek, gençlerin en güncel bilgilerle donatılmasının Türkiye'nin hem ekonomisi hem de bağımsızlığı anlamında önemli olduğunun altını çizdi.

Milli Teknoloji Akademisi'ni, ileri teknoloji alanında yetkinlik kazanması için gençlerin istifadesine sunduklarını hatırlatan Çoştu, "Milli Teknoloji Akademisi çatısı altında yapay zeka, otonom sürüş teknolojileri ve çip tasarımı alanında 3 farklı uzmanlık eğitimini de hayata geçirmiş durumdayız. Bu 3 alanda 2 bin 500 nitelikli teknoloji uzmanı yetiştiriyor olacağız." diye konuştu.

Çoştu, Bilişim Vadisi'nin geliştirdiği yeni eğitim teknolojileri platformu "Eduvence"e ilişkin de "Eğitim dünyasının değişen ekosistemini karşılamak ve yenilikçi öğrenme çözümleri sunmak için oluşturulan 'Eduvence'n yüksek kaliteli eğitim imkanları sunarak, Türkiye'nin eğitim ekosistemine önemli katkılar sunacağını ifade etmek isterim." dedi.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, çevrim içi eğitimin dünyada çeşitli yöntemlerle denendiğini, "Eduvence" ile kişiselleştirilmiş, daha fazla takip edilebilir, kişinin kendi hızına uygun ve yapay zekayla desteklenen verimli öğretici platform üretmeye gayret ettiklerini anlattı.