Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de zemin etüdü sırasında metan gazı çıktı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında metan gazı çıkması nedeniyle AFAD ekipleri bölgede önlem aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 19:10 Güncelleme: 17.02.2025 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de zemin etüdü sırasında metan gazı çıktı
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında metan gazı çıkması nedeniyle AFAD ekipleri bölgede önlem aldı.

        Dumlupınar Mahallesi'nde metro inşaat alanında zemin etüdü yapıldığı sırada sondaj çalışmasının 46. metresinde yüzeyde alevlenme oldu.

        Haber verilmesi üzerine, polis, sağlık, itfaiye ve Kocaeli AFAD ekiplerince bölgede önlem alındı.

        AFAD ekipleri, yaptıkları incelemede alevlenmenin, toprak zemindeki sıkışma nedeniyle metan gazından kaynaklandığını tespit etti.

        Ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Güran cinayetinde sıcak gelişme
        Güran cinayetinde sıcak gelişme
        Sendikada silahlı saldırı!
        Sendikada silahlı saldırı!
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        17 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        17 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Boşanma davalarına yeni formül
        Boşanma davalarına yeni formül
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de eski eşini tabancayla öldüren sanık hakim karşısında
        Kocaeli'de eski eşini tabancayla öldüren sanık hakim karşısında
        Kocaeli'de "Eğitim Teknolojileri ve Geleceğin Öğrenme Modelleri" programı d...
        Kocaeli'de "Eğitim Teknolojileri ve Geleceğin Öğrenme Modelleri" programı d...
        Kocaeli'de hayırsever ailenin bağışladığı arsaya okul yapılacak
        Kocaeli'de hayırsever ailenin bağışladığı arsaya okul yapılacak
        Marmara Kariyer Fuarı, "en etkin bölgesel kariyer fuarı" ödülüne layık görü...
        Marmara Kariyer Fuarı, "en etkin bölgesel kariyer fuarı" ödülüne layık görü...
        Karamürsel'den kısa kısa
        Karamürsel'den kısa kısa
        Husumetli, akraba aileler barıştırıldı
        Husumetli, akraba aileler barıştırıldı