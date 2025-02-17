Husumetli, akraba aileler barıştırıldı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde oturan, Ağrı'nın Patnos ilçesi nüfusuna kayıtlı, akraba Bilici aileleri arasında yıllardır süren husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle sonlandırıldı.

Çayırova Muş İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde Ağrı'nın Patnos ilçesi nüfusuna kayıtlı, aralarında husumet olan akraba Bilici aileleri, barış için bir araya getirildi. Programa AK Parti Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu, dernek yönetimi, kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve husumetli 2 ailenin bireyleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda taraflar tokalaşıp barış ilan etti. AK Parti Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu, "Allah'ım sulhunuzu daim eylesin, bozmak isteyenlere, bozdurmak isteyenlere, fitne ve fesat ateşi altına odun atmak isteyenlere fırsat vermesin" dedi.

'ÖRNEK OLMASINI DİLİYORUM'

Çayırova Muş İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Resul Kılıç ise "Kanaat önderlerinin de katkılarıyla benliklerinden, nefislerinden sıyrılıp kalıcı bir barışı sağlamak konusunda adım atan her iki ailemize de çok teşekkür ediyorum. Kanaat önderlerinin girişimleri, bizlerin ve sizlerin şahitliğinin yanı sıra yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde çok güzel bir barışa imza atıyoruz. Bu husumetin son bulmasında ve barışın sağlanmasında emeği geçenlerin hepsini yürekten kutluyorum. Ailelerinin, barış için attıkları bu adımın, tüm toplumumuza örnek olmasını diliyorum. Bu barışın kalıcı olmasını ve gelecekte benzer anlaşmazlıkların yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.