Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Husumetli, akraba aileler barıştırıldı

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde oturan, Ağrı'nın Patnos ilçesi nüfusuna kayıtlı, akraba Bilici aileleri arasında yıllardır süren husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle sonlandırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 13:57 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Husumetli, akraba aileler barıştırıldı
        ABONE OL

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde oturan, Ağrı'nın Patnos ilçesi nüfusuna kayıtlı, akraba Bilici aileleri arasında yıllardır süren husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle sonlandırıldı.

        Çayırova Muş İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde Ağrı'nın Patnos ilçesi nüfusuna kayıtlı, aralarında husumet olan akraba Bilici aileleri, barış için bir araya getirildi. Programa AK Parti Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu, dernek yönetimi, kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve husumetli 2 ailenin bireyleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda taraflar tokalaşıp barış ilan etti. AK Parti Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu, "Allah'ım sulhunuzu daim eylesin, bozmak isteyenlere, bozdurmak isteyenlere, fitne ve fesat ateşi altına odun atmak isteyenlere fırsat vermesin" dedi.

        'ÖRNEK OLMASINI DİLİYORUM'

        Çayırova Muş İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Resul Kılıç ise "Kanaat önderlerinin de katkılarıyla benliklerinden, nefislerinden sıyrılıp kalıcı bir barışı sağlamak konusunda adım atan her iki ailemize de çok teşekkür ediyorum. Kanaat önderlerinin girişimleri, bizlerin ve sizlerin şahitliğinin yanı sıra yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde çok güzel bir barışa imza atıyoruz. Bu husumetin son bulmasında ve barışın sağlanmasında emeği geçenlerin hepsini yürekten kutluyorum. Ailelerinin, barış için attıkları bu adımın, tüm toplumumuza örnek olmasını diliyorum. Bu barışın kalıcı olmasını ve gelecekte benzer anlaşmazlıkların yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Bakanlıktan sarnıç için suç duyurusu ve kaldırma kararı!
        Bakanlıktan sarnıç için suç duyurusu ve kaldırma kararı!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        ABD'yi fırtına vurdu!
        ABD'yi fırtına vurdu!
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"

        Benzer Haberler

        4. Kocaeli Film Festivali 22-25 Mayıs'ta düzenlenecek
        4. Kocaeli Film Festivali 22-25 Mayıs'ta düzenlenecek
        Arkadaşını boğup, otomobilde cesediyle 36 saat boyunca dolaşmış
        Arkadaşını boğup, otomobilde cesediyle 36 saat boyunca dolaşmış
        İl Başkanı Talus'tan "Büyük Kongre'ye Kocaeli'den 5 bin kişiyle katılacağız...
        İl Başkanı Talus'tan "Büyük Kongre'ye Kocaeli'den 5 bin kişiyle katılacağız...
        Ailesinden gelen hayvan sevgisi, yarım asırdır evinden sokağına taşıyor
        Ailesinden gelen hayvan sevgisi, yarım asırdır evinden sokağına taşıyor
        Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Kocaeli'de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Kocaeli'de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı