GÜNCELLEME - Kocaeli'de zemin etüdü sırasında metan gazı çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında metan gazı çıkması nedeniyle AFAD ekipleri bölgede önlem aldı.

Dumlupınar Mahallesi'nde metro inşaat alanında zemin etüdü yapıldığı sırada sondaj çalışmasının 46. metresinde yüzeyde alevlenme oldu.

Haber verilmesi üzerine, polis, sağlık, itfaiye ve Kocaeli AFAD ekiplerince bölgede önlem alındı.

AFAD ekipleri, yaptıkları incelemede alevlenmenin, toprak zemindeki sıkışma nedeniyle metan gazından kaynaklandığını tespit etti.

Ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bölgede herhangi bir olumsuz durum olmadığı belirtilerek, ihbarın ardından bölgeye hızla itfaiye ekiplerinin sevk edildiği, AFAD ve İzgaz ekiplerinden söz konusu sondaj alanından herhangi bir boru hattı geçmediği bilgisi alındığı kaydedildi.

Yangında sondaj firmasında görevli bir çalışanın hafif yaralandığı ifade edilen açıklamada, "Yangının yayılmaması, vatandaşlarımıza zarar vermemesi amacıyla çevrede tüm tedbirler alınmış, olay mahallinde 7/24 esaslı itfaiye ekibi bekletilmektedir. Yer altında doğal yollarla oluşan ve açığa çıkan gaz yangınlarında uygulanan genel prosedür gereği bu tedbirler yangın sönene kadar devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölgede paniğe neden olacak hiçbir olumsuzluk bulunmadığı bildirildi.