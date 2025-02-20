Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        İsmet Taşdemir yönetimindeki Kocaelispor, savunmasıyla dikkati çekiyor

        ŞAHİN OKTAY - Trendyol 1. Lig'in lideri Kocaelispor, teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde savunma hattında dikkat çekici bir performans sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:11 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsmet Taşdemir yönetimindeki Kocaelispor, savunmasıyla dikkati çekiyor
        ABONE OL

        ŞAHİN OKTAY - Trendyol 1. Lig'in lideri Kocaelispor, teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde savunma hattında dikkat çekici bir performans sergiliyor.

        Deneyimli teknik adamın göreve gelmesinin ardından yeşil-siyahlı ekip, az gol yiyen ve kalesinde rakibe pozisyon vermeyen bir takım haline geldi.

        Savunma güvenliğini güçlendiren Taşdemir'in ekibi, 22. haftada deplasmandaki 1-1'lik Erzurumspor FK beraberliğinin ardından kalesini gole kapattı.

        Son 3 karşılaşmada rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermeyen Kocaeli ekibi, bu süreçte Amed Sportif Faaliyetleri'i 1-0, Manisa Futbol Kulübü ile Ahlatcı Çorum FK'yi 2-0'lık skorlarla yendi.

        - 8 takımdan 6'sı gol atamadı

        Kocaelispor, Taşdemir yönetiminde Trendyol 1. Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada kalesinde 2 gol gördü.

        Bu süreçte 6 takıma karşı kalesinde geçit vermeyen Kocaelispor'un filelerini yalnızca 2 takım sarsabildi.

        Yeşil-siyahlı ekip, ligin 20. haftasında Gençlerbirliği'yle deplasmanda oynanan mücadeleyi 1-0 kaybederken, Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

        Kocaeli temsilcisi, karşılaştığı Alagöz Holding Iğdır FK, Ankara Keçiörengücü, Siltaş Yapı Pendikspor, Amed Sportif Faaliyetler, Manisa Futbol Kulübü ve Ahlatcı Çorum FK'ye ise gol sevinci yaşatmadı.

        - Gol yeme oranı düştü

        Ertuğrul Sağlam ve bir maçta görev yapan Aydın Günaydın döneminde maç başına 1,05 gol yeme istatistiğiyle oynayan Kocaelispor, ligde yaptığı 17 karşılaşmada kalesinde 18 gol gördü.

        İsmet Taşdemir'in çalıştırdığı Kocaelispor ise ligde oynadığı 8 maçta 2 gol yedi. Bu dönemde yeşil-siyahlı ekibin maç başına gol yeme oranı 0,25 oldu.

        Deneyimli teknik adam yönetiminde savunma hattındaki performansıyla taraftarına güven veren Kocaelispor, Süper Lig hedefine emin adımlarla yürüyor.

        Ligin 17. haftasında 35 puanla ilk sırada yer alan Kocaelispor'un en yakın rakibiyle arasındaki puan farkı 2'ydi.

        İsmet Taşdemir'in göreve gelmesinin ardından yeni dönemde çıktığı 8 maçta 19 puan toplayan Kocaelispor, ikinci sıradaki takımla arasındaki puan farkını 8'e çıkararak zirvedeki konumunu sağlamlaştırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Van'da çığ düştü! Saniyelerle kurtuluş!
        Van'da çığ düştü! Saniyelerle kurtuluş!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Elon Musk: Zelenskiy Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü
        Elon Musk: Zelenskiy Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Kim bu badem anneler?
        Kim bu badem anneler?
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali yükseldi
        Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali yükseldi
        ABD'de doğumla vatandaşlık hakkının engellenmesine ret
        ABD'de doğumla vatandaşlık hakkının engellenmesine ret

        Benzer Haberler

        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'de karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı
        Kocaeli'de karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı
        Otomobilde 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Otomobilde 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Sondaj sırasında çıkan yangın yaklaşık 3 gündür sürüyor
        Sondaj sırasında çıkan yangın yaklaşık 3 gündür sürüyor
        İran plakalı cipten 34 kilo eroin çıktı
        İran plakalı cipten 34 kilo eroin çıktı
        Gölcük'te deniz kıyısı çamurla kaplandı
        Gölcük'te deniz kıyısı çamurla kaplandı