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        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli Bilim Merkezi'nde "Ufkun Ötesinde" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 10:55 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:55
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        Kocaeli'den kısa kısa
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        Kocaeli Bilim Merkezi'nde "Ufkun Ötesinde" sergisi açıldı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, galası geçen ay İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından koordine edilen sergi, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki ilerleyişi, görevde kullanılan ekipmanlar, insanlı uzay misyonunun fotoğraflarla anlatılan hikayesini ve etkileşimli alanları konu ediniyor.

        Türkiye'nin "İnsanlı İlk Uzay Misyonu" kapsamında astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya çıktığı günün yıl dönümünde gerçekleştirilen sergide ziyaretçiler, Türkiye'nin uzay yolculuğuna yakından tanıklık edecek.

        Sergide bilim ve uzay meraklıları, astronot Alper Gezeravcı'nın uzayda kullandığı kişisel eşyalar ile deneylerde kullandığı malzemeleri de yakından inceleme fırsatı bulacak.

        Sergi, 28 Şubat'a kadar ziyarete açık kalacak.

        - Karamürsel Anadolu Lisesi PISA 2025'e katılacak

        Karamürsel Anadolu Lisesi, Türkiye'de 207 okulun katılacağı PISA 2025'e katılım sağlayacak.

        Okul müdürü Hasan Dalkıran liderliğinde fizik öğretmeni Mustafa Bilen, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Elif Kaya ve matematik öğretmeni Serap Han'dan oluşan koordinasyon ekibi, öğrencilerin sürece hazırlanması için mental ve bilimsel çalışmaları planlayıp takip ederek öğrencilere rehberlik edecek.

        Dalkıran, AA muhabirine Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından düzenlenen projenin bağımsız kuruluşlar tarafından yürütülen en kapsamlı eğitim değerlendirme projesi olduğunu ve 2000 yılından bu yana her üç yılda bir gerçekleştirildiğini söyledi.

        Türkiye'nin 2003 yılından itibaren PISA programına katıldığını ve elde edilen sonuçların eğitim politikalarının geliştirilmesi için önemli veri kaynağı olarak kullanıldığını anlatan Dalkıran, "Son yıllarda Türkiye, bu sınavda sürekli artan başarısı ile OECD ülkeleri arasında en dikkati çeken ülke oldu. 2022 yılında yapılan PISA sınavlarından sonra 2025 yılında yapılacak PISA sınavlarına da üst üste iki kez seçilme başarısını gösteren Karamürsel Anadolu Lisesi, PISA 2025 hazırlık sürecine büyük coşkuyla başladı. Karamürsel Anadolu Lisesi öğrencileri, uluslararası platformda milli görev bilinciyle hareket ederek, küresel eğitim standartlarına katkıda bulunmayı hedefliyor. Okul, öğrencilerin farkındalık kazanması ve potansiyellerini ortaya koymaları için tüm desteği sağlamaya devam edecek. Okulda nisan ayında yapılması planlanan PISA sınavına hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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