İran plakalı cipten 34 kilo eroin çıktı

KOCAELİ'dedurdurulan İran plakalı cipte yapılan aramada bagaj tabanına gizlenmiş 34 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Erzurum İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün müşterek gerçekleştirdiği operasyonda Esendere Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı tespit edilen İran plakalı cip, Kocaeli geçişinde polis tarafından durduruldu. Aracın bagaj kısmında yapılan aramada, tabana gizlenmiş 66 paket halinde 34 kilo 350 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan İran uyruklu A.S. ve E.S. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.S. tutuklanırken, E.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.