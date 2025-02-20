Gölcük'te deniz kıyısı çamurla kaplandı
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesi Kavaklı Sahili'nde kıyı şeridinin çamurla kaplandığı görüldü.
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesi Kavaklı Sahili'nde kıyı şeridinin çamurla kaplandığı görüldü.
Gölcük ilçesi Kavaklı Sahili'nde son günlerde kıyı şeridinin çamurla kaplandığı kameralara yansıdı. Kıyı şeridi boyunca çamur tabakasının belirginleştiği ve şişe, kasa, lastik gibi çeşitli atıkların yüzeye çıktığı gözlemlendi. Yaklaşık 70 metre boyunca oluşan çamur tabakalarıyla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre; poyraz nedeniyle deniz suyunun çekilerek, su yatağındaki kumun ortaya çıktığı, ters rüzgarın kıyıya kasa, lastik ve şişe gibi çöpleri getirdiği, hava şartlarının düzelmesiyle gerekli temizliğin yapılacağı belirtildi.
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