        Kocaeli Haberleri

        LGS'ye hazırlanan Eymen, sınav kaygısını resimle hafifletiyor

        MAKBULE BEYZA GÜNBEY - Kocaeli'de yaşayan 14 yaşındaki Eymen Çetin, Liselere Geçiş Sınavına (LGS) hazırlık sürecinde sınav kaygısını resim yaparak azaltıyor.

        Giriş: 26.02.2026 - 11:59
        İzmit'teki Şehit Selçuk Gökdağ Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Çetin, sınav temposuna resimle ara vererek zihnini dinlendirip motivasyonunu yükseltiyor.

        Sınava hazırlık sürecinde okul ve dershaneden arta kalan zamanlarda çizdiği resimlerle zihnini dinlendiren Çetin, LGS hazırlık sürecinde farklı temalarda ortaya çıkardığı 30 eserini 12-14 Şubat'ta Gar Sanat Galerisi'nde sergilemenin heyecanını yaşadı.

        - "Güzel sanatlar ya da meslek lisesinde otomasyon bölümünde okumayı düşünüyorum"

        Eymen Çetin, AA muhabirine, küçük yaşlarda resim yapmaya başladığını, 4. sınıfa başladığında ise bu yeteneğinin ilerlemeye başladığını söyledi.

        Önceliğinin dersleri olduğunu belirten Çetin, ders programı ve ödevleri sona erdiğinde tuval başına geçerek zihnini boşalttığını ifade etti.

        Çetin, manzara resimleri çizmekten keyif aldığını dile getirerek, "Ders çalışırken elimde olmadan az da olsa stres oluyorum. Boş kaldığımda resim yaparken rahatladığımı hissediyorum. Küçüklüğümde de her resim yaptığımda böyle rahatlıyordum. Kendimi resim yaparken daha iyi hissediyordum." dedi.

        Resim yeteneğini eğitim almadan kendi kendine geliştirdiğini anlatan Çetin, "Dershaneden sonra eve geldiğimde ödevlerimi bitirip dersimi çalışıp boş kaldıysam hemen tuval başına geçiyorum. Bu ikisini dengeli tutmaya çalışıyorum. LGS sonucunda da güzel sanatlar ya da meslek lisesinde otomasyon bölümünü düşünüyorum." diye konuştu.

        - "Hem sanatsal hem teknik becerisi olan bir öğrenci"

        Sınıf öğretmeni Ersin Bayram ise Eymen Çetin'in hem sanatsal hem de teknik becerisi olan bir öğrenci olduğunu belirtti.

        Öğrencilerine sınava hazırlanırken bir yandan da sosyal, sanatsal veya sportif faaliyetlere katılması tavsiyesinde bulunduğunu dile getiren Bayram, "Öğrencilere zihinlerini boşaltıcı etkinliklerden uzak durmamalarını, bunları bir plan ve sıra dahilinde yapmalarını öneririm. Eymen de bu şekilde çalışıyor. Yani sınava hazırlanıyor ve çok bunaldığında, daraldığında zihnini boşaltıcı faaliyetlere yöneliyor." ifadelerini kullandı.

        Anne Emel Çetin de oğlunun küçük yaşlardan beri fırçayı elinden düşürmediğini anlatarak, "Derslerinde de başarılı bir öğrenci. Her şeyi tam dozunda ayarlayabilen bir çocuk. Evladımla her zaman gurur duyuyorum. 14 yaşında çok güzel eserlere imza attı benim gözümde." dedi.

        Oğlunun resim çizerek stres attığından bahseden Çetin, "Bazen odasına gelir, gözlerini kapatır. Bir şeyi kafasına koyarsa onu çizer. Bir şeye üzülürse resme döker. Çok mutlu olursa da yine resme döker." şeklinde konuştu.

