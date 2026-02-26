Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de öğrenci servisinin direğe çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde öğrenci servisinin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 26.02.2026 - 12:45
        Selametli Mahallesi Tepeköy mevkisinde kimliği bilinmeyen sürücü idaresindeki öğrenci servisi elektrik direğine çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

