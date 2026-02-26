Kocaeli'de öğrenci servisinin direğe çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde öğrenci servisinin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Selametli Mahallesi Tepeköy mevkisinde kimliği bilinmeyen sürücü idaresindeki öğrenci servisi elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

