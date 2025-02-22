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        Kocaeli'de bir kişi sokakta ölü bulundu

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, sokakta ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 15:07 Güncelleme: 22.02.2025 - 15:07
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        Kocaeli'de bir kişi sokakta ölü bulundu
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, sokakta ölü bulundu.

        İnönü Mahallesi 144. Sokak'taki boş arazide karlar içinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Murat T'ye (31) ait olduğu tespit edilen cenaze, otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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