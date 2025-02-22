Kocaeli'de bir kişi sokakta ölü bulundu
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, sokakta ölü bulundu.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, sokakta ölü bulundu.
İnönü Mahallesi 144. Sokak'taki boş arazide karlar içinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Murat T'ye (31) ait olduğu tespit edilen cenaze, otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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