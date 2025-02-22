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        Kocaeli Valisi Aktaş, metan gazı yangınına ilişkin incelemede bulundu

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı yangın yerinde inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 12:02 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:02
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        Kocaeli Valisi Aktaş, metan gazı yangınına ilişkin incelemede bulundu
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        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı yangın yerinde inceleme yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün bölgeye giden Aktaş, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, uygulanan tedbirleri yerinde gördü.

        Aktaş, olay yerinde 24 saat esasına göre önlem alan AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İZGAZ ekipleri, Kartepe Belediyesi zabıtaları ve İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışanlarına kolaylıklar diledi.

        Olay yerindeki ekiplerle işbirliği içerisinde olan İyilik İle Yaşayanlar Derneğini de ziyaret eden Aktaş, dernek başkanı ve Arama Kurtarma Ekip Lideri Oğuz Işık'tan dernek çalışmaları hakkında bilgi alarak, metan gazı yangınında nöbet tutan ekiplere verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

        İncelemeler sırasında Vali Aktaş'a, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan eşlik etti.

        Öte yandan Dumlupınar Mahallesi'nde 17 Şubat'ta sondaj çalışması sırasında metan gazının yüzeye çıkıp yanmaya başlaması ve alevlerin halen devam etmesi sebebiyle AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri, güvenlik şeridiyle çevrilen bölgede tedbir amaçlı bekleyişini sürdürüyor.

        AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede alevlenmenin, toprak zemindeki sıkışma nedeniyle metan gazından kaynaklandığı tespit edilmişti.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sondaj firmasında çalışan bir kişinin hafif yaralandığı, bölgede endişeye neden olacak hiçbir olumsuzluğun bulunmadığı belirtilerek, "Yer altında doğal yollarla oluşan ve açığa çıkan gaz yangınlarında uygulanan genel prosedür gereği bu tedbirler yangın sönene kadar devam edecektir." ifadesine yer verilmişti.

        AFAD ve TÜBİTAK ekipleri de sızan gazdan numune almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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